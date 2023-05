Orgel-koffieconcert Bob van der Linde

Hij zal muziek spelen van Georg Böhm, C.P.E. Bach, Jean-Philippe Rameau, Robert Schumann en Felix Mendelssohn Bartholdy. Het concert eindigt met een improvisatie over Lied 661: ‘Ten hemel opgevaren is’.

Bob van der Linde (*1995) behaalde in 2017 zijn Bachelor, en in 2019 zijn Master of Music-diploma aan HKU Utrechts conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hij studeerde af met de hoofdvakken orgel, kerkmuziek en beiaard, en bijvak klavecimbel. Hij won diverse prijzen op internationale improvisatie en interpretatie beiaard concoursen te Goes (2015), Breda (2016) en Springfield-USA (2017).

Als beiaardier is Bob van der Linde wekelijks actief in Arnhem en Groningen. Als stadsbeiaardier van Arnhem speelt hij elke zaterdagochtend eveneens tijdens de markt van 10:00 tot 11:00 op de beiaard van de Eusebiustoren.

Elke dinsdag speelt hij van 12:00 tot 13:00 op de Hemony beiaard van de Groninger Martinitoren. Sinds 2022 is hij ook beiaardier van de Rijksuniversiteit in Groningen, waar hij de beiaard van de academietoren elke dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 bespeelt. Hij concerteerde op beiaardfestivals in Duitsland, België, Spanje, Litouwen, Frankrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Bob van der Linde was de afgelopen jaren betrokken bij een aantal theatervoorstellingen van Stichting Voor de Wind, en Museum Speelklok in Utrecht. Deze voorstellingen waren gericht op gezinnen met (jonge) kinderen. Op deze manier bezorgde hij veel kinderen een eerste kennismaking met het orgel.

De toegangsprijs voor het concert in Raerd is 8 euro per persoon. Daar is de koffie/thee na afloop bij inbegrepen.