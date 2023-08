Organist Niels Adema speelt vanavond in de Martinikerk Sneek

SNEEK- Een zwoele (kerst)avond Koororgel L. Vierne 24 Pièces en Style Libre Préambule from Pastorale Hoofdorgel J.S. Bach Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter BWV650 Canonische Veränderungen: Vom Himmel hoch BWV 769a Triosonate IV BWV 528 Adagio Andante Un poco allegro Toccata, adagio en fuga in C groot BWV 564

Niels Adema

Niels Adema is in 1986 te Hilversum geboren. Vanaf zijn zesde levensjaar kreeg hij orgelles van Ton Adema. Daarna kreeg hij les van Toon Hagen in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle. Momenteel studeert hij voor zijn Master orgel en kerkmuziek bij Reitze Smits aan de HKU. Bij verscheidene orgelconcoursen viel hij in de prijzen. Daarnaast is hij werkzaam als docent muziek op het Van Lodenstein College te Kesteren. Als kerkmusicus is hij verbonden aan de protestantse gemeente te Hoogeveen en Heino.