Organist Bob van der Linde en dichter Henk van der Veer mòrrenavend in Menistekerk Sneek

Se steke de lòftrompet over Sneek, staan stil bij de ròl fan de kerk in de Tweede Weareldoarlòch, relativeare ut bestaan, drome over de toekomst en late jum geniete fan woard en toan.

SNEEK-Half 2021 wurdde bekend dat de Meniste Gemeente Sneek op soek gaat naar un andere bestemming foar har kerkgebou an ’e Singel. Dêrmet komt der un end an goëd driehonderd jaar kerkgang op dat plak. Foar ut sufer is òrganiseare Sneker Stadsdichter Henk van der Veer en òrganist Bob van der Linde mòrrenavend om 20. 00 uur tegare un avend rond poëzy en múzyk.

We binne un plúske in ’e wyn - Foar Meta Lever

der loopt un grande dame achter un trendy swarte rollator

deur de stille gangen fan ut groate hús an ut Kleinsaan 18

spoaren binne útwist der is niks mear te finen

blauwe ogen siën waterech teruch in un skier ferleden

bliëve haken bij un deurpòst, un fraksy mar

hier batsten hufterege SD’ers met lompe learzes de fraaie trappen op

-oh ja oh ja die ken ik nog wel mooi hè mooi-

stiltsjes grimlacht se un beladen famliy-geskiedenis fut

en swijgt en swijgt en swijgt

-ik weet het niet meer hoor maar ach wat is het mooi het lijkt hier wel een museum

even later ferdwynt se in un lift

Henk van der Veer

Creatieve duizendpoot Henk van der Veer (1954) wordt algemeen gezien als stadsdichter van Sneek. Er staat een tiental gedichtenbundels op zijn naam. Verder vallen er drie poëziestenen en twee gevelverzen van zijn hand in de Waterpoort te bewonderen. Een bijzonder project deed de dichter samen met fotograaf Paul van Goor: Poëzy op poaten. Naar aanleiding hiervan verscheen de ‘jaardachskalender’ (verjaardagskalender) Spoetnik in een oplage van 3500 exemplaren, die al jaren uitverkocht is.

Verder publiceert de dichter in talloze tijdschriften en was hij redacteur van het Fries literair tijdschrift Trotwaer/De Moanne. Henk van der Veer verliet in 2013 na 37 jaar het onderwijs en is sinds die tijd fulltime journalist bij o.a. Ying Media, die 4 Grootkranten uitgeeft. Sinds 2004 houdt de auteur een digitaal dagboek bij: www.henkvanderveer.nl

Henk van der Veer treedt regelmatig op in kerken en kroegen, Omrop Fryslân, is columnist en is ook presentator van evenementen.

Bob van der Linde

Bob van der Linde (*1995) is stadsbeiaardier van Arnhem (de Eusebiustoren), Groningen (de Martinitoren en de Academietoren) en Oudewater (de Michaelstoren). Als organist en kerkmusicus is Bob verbonden aan de Protestantse Gemeente Sneek. Hier is hij onder meer bespeler van het Schnitger/Van Dam orgel in de Grote- of Martinikerk.

Bob behaalde in 2017 zijn Bachelor, en in 2019 zijn Master of Music diploma aan HKU Utrechts Conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Hij studeerde af met de hoofdvakken orgel, kerkmuziek en beiaard, en bijvak klavecimbel. Bob won diverse prijzen op internationale improvisatie en interpretatie beiaard concoursen te Goes (2015), Breda (2016) en Springfield-USA (2017).

Bob was de afgelopen jaren betrokken bij een aantal theatervoorstellingen van Stichting Voor de Wind, en Museum Speelklok in Utrecht. Deze voorstellingen waren gericht op gezinnen met (jonge) kinderen, en hij bezorgde op deze manier veel kinderen een eerste kennismaking met het orgel.

Het concert begint morgenavond, 1 augustus, om 20.00 uur.