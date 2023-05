Organisatie wil autoluwe binnenstad tijdens de Sneekweek

SNEEK- Als het aan de organisatie van de Sneekweek ligt, dan rijden er deze editie geen auto's in de binnenstad van Sneek. Het is een van de plannen van de nieuwe Stichting Sneekweek, die maandagochtend een vergunningsaanvraag bij de gemeente Súdwest-Fryslân indiende.

"Ik ben ook verantwoordelijk voor de organisatie van bijvoorbeeld het TT Festival en het Racefestival Zandvoort", zegt directeur Sander ten Bosch. "Voor mij was het volledig nieuw dat auto's en publiek dwars door elkaar heen gingen."

Gemeente doet al een proef

Of de gemeente akkoord gaat met de aanvraag, zal de tijd moeten uitwijzen. Wethouder Michel Rietman wil nog niet op de zaken vooruitlopen. "We gaan bestuderen hoe ze ertegen aankijken. Dan zullen we er vervolgens wat van gaan vinden."

De Sneekweek is dit jaar van 4 tot en met 10 augustus. De gemeente Súdwest-Fryslân maakte eerder al bekend een paar weken daarna te beginnen met een proef voor het autoluw maken van de binnenstad. De Prins Hendrikkade, de Singel en de Harinxmakade zijn vanaf oktober een jaar lang afgesloten voor doorgaand verkeer.

Stichting Sneekweek

Het is voor het eerst dat de vergunning voor de Sneekweek wordt ingediend door de Stichting Sneekweek. Die organisatie werd vorig jaar opgericht met het doel om het feest toekomstbestendig te maken.

De stichting zegt dat de Sneekweek weer een echt familiefeest moet worden. "Dat is de afgelopen jaren wel een beetje uit het lood geslagen", zegt voorzitter Marc Visch. De organisatie wil dat er meer binding komt tussen het zeilen op het Snitser Mar en het festival in de binnenstad. "Want dat zeilen is iets dat jong en oud bindt."

Bron: https://www.omropfryslan.nl