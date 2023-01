Organisatie Alternatieve Elfstedentocht maakt zich nog geen zorgen over hoge temperaturen

SNEEK- Een groot deel van Europa heeft op dit moment last van hoge temperaturen. Hier lijkt het hooikoortsseizoen al begonnen en in sommige wintersportgebieden ligt er bijna geen sneeuw op de pistes. De organisatie van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee maakt zich echter nog geen zorgen.

"Op dit moment ligt er al vijftien centimeter ijs en daar klappen ze in Fryslân voor in hun handjes", zegt voorzitter Toine Dorelijers van de Alternatieve Elfstedentocht.

Geen paniek

"Het is wel warmer dan wij gewend zijn", geeft Dorelijers toe. Het duurt nog tweeënhalve week voordat het evenement begint, dus van paniek is nog geen sprake, stelt hij. "Al kijken we natuurlijk wel elke dag naar het weer."

Met de vijftien centimeter ijs die er nu ligt, kan de tocht doorgaan. Normaal ligt er echter wel dertig centimeter. "Dat is wel het meest optimale. Het zou fijn zijn als er toch nog wel wat nachten vorst zouden komen. We hebben de hoop dat de winter uiteindelijk wel binnenvalt, want dit zijn de temperaturen die je normaal in het begin van de winter aantreft en niet midden in de winter."

Klimaatverandering

Mogelijk zijn de hoge temperaturen een voorbode van wat we in de toekomst kunnen verwachten, nu de aarde verder opwarmt. "We zijn ons ervan bewust dat er klimaatverandering is. Wij kijken dus ook naar de toekomst: hoelang blijft een Alternatieve Elfstedentocht bestaan in de vorm zoals wij die nu hebben?"

Dorelijers denkt dat het evenement in de toekomst flexibeler moet worden ingericht. "Je gaat misschien wat flexibeler met je data om: we kijken wanneer het weer het beste is en dan plannen we hem in. Eigenlijk zoals dat in Nederland ook gaat."

Een alternatieve locatie voor de Alternatieve is voorlopig niet aan de orde. "Als wij in den lande kijken om ons heen, dan zien we dezelfde verschijnselen. We zouden nog verder weg kunnen, maar dan zitten we weer met een ander duurzaamheidsaspect en een kostenaspect, dus ik weet niet of dat een oplossing zou kunnen zijn. Ik denk dat de Weissensee nog steeds de meest optimale locatie is om te schaatsen en daar houden wij voorlopig aan vast."

Het programma van de Alternatieve Elfstedentocht begint dit jaar op 23 januari. Op 1 februari wordt de wedstrijd verreden.

