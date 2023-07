Oranje speelt gelijk tegen de Verenigde Staten; Spitse kan opgelucht ademhalen

NIEUW-ZEELAND- De voetbalsters van Oranje eindigden in het duel tegen de Verenigde Staten op het WK in Nieuw-Zeeland in gelijkspel. Daarmee komt Oranje op vier punten, dicht bij plaatsing voor de achtste finales.

Revanche zat er niet in voor Oranje, maar de achtste finales liggen binnen handbereik. Sherida Spitse uit Sneek stond weer in de basis, al speelde ze geen hoofdrol in het duel. Kerstin Casparij stond deze wedstrijd niet op het veld.

Vier jaar geleden verloor Nederland de WK-finale van de Verenigde Staten, maar deze keer kon Oranje beter standhouden. Toch wist de tegenpartij de vrouwen wel flink onder druk te zetten, vooral aan het einde van de wedstrijd.

De knop om

Bondscoach Andries Jonkers is 'niet ontevreden' na de wedstrijd. In de openingsfase leek het alsof de Verenigde Staten echt de betere partij was, maar toch wist Oranje de knop om te zetten en de 1-0 te maken. Jill Roord sleepte de voorsprong in de 17e minuut binnen.

Het gaf vertrouwen, maar toch kroop Lindsey Horan voor de kleinere Spitse en kopte ze ruim een half uur voor tijd nog de gelijkmaker binnen. Na de 1-1 kreeg Oranje het lastiger. In de 67e minuut leek de Verenigde Staten zelfs op voorsprong te komen, maar een treffer bleek buitenspel.

Esmee Brugts kreeg tien minuten voor tijd nog kans op de 2-1. Maar haar schot werd tegengehouden, waarna de Verenigde Staten de aanval koos. Spitse kon nog maar net een doelpoging van Alex Morgan wegwerken.

De vrouwen spelen dinsdag tegen Vietnam, dan kan plaatsing worden veiliggesteld. Oranje maakt daar een goede kans op en ook groepswinst is nog mogelijk.

Bron: Omrop Fryslân