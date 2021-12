Oranje o.19 en Fenna Meijer voor 2e kwalificatieronde naar Portugal

SNEEK - Stadsgenote en SC Heerenveen-speelster Fenna Meijer die vorige maand met Oranje o.19 aan de Algarve een trainingsstage afwerkte moet - mits ze in de selectie wordt opgenomen - voor de tweede ronde van de EK-kwalificatie opnieuw naar Portugal. Begin april moeten de vrouwelijke Oranje-talenten zich in het Zuid-Europese land ten koste van het gastland, Roemenië en Spanje voor de eindronde van het EK zien te kwalificeren.

De verdedigster plaatste zich eind oktober met Oranje o.19 voor de tweede ronde door na een ruime zege op Oekraïne en een nipte nederlaag tegen Oostenrijk in de beslissende poulewedstrijd met Schotland af te rekenen. In de zgn. "eliteronde" staat de eerste wedstrijd op 6 april op de rol en daarin is Portugal de tegenstander. Drie dagen later wacht de confrontatie met de Roemeense speelsters en op 12 april wordt de poule afgesloten met de wedstrijd tegen Spanje. Waar deze drie krachtmetingen worden afgewerkt en hoe laat er wordt afgetrapt, is nog niet bekend.

In de aanloop naar de eindronde van het EK worden zeven "eliteronden" georganiseerd. Alleen de nummer één van elke poule kwalificeert zich voor het eindtoernooi dat van 27 juni tot en met 8 juli 2022 in de omgeving van Ostrava in Tsjechië wordt gehouden en waarvoor de Tsjechische dames automatisch zijn geplaatst.

Die eindronde is overigens de eerste sinds 2019, want zowel in 2020 als in 2021 werd het eindtoernooi vanwege de coronapandemie door de UEFA van de agenda afgehaald. Nederland dat negen keer aan het eindtoernooi deelnam, kroonde zich in deze leeftijdscategorie één keer tot Europees kampioen en wel in 2014. Vivianne Miedema werd bij die editie met zes goals topscorer en vier jaar eerder kroonde Lieke Martens zich tot beste schutter, al moest ze die titel wel met een Duitse speelster delen. Friezin Sisca Folkertsma haalde in het seizoen 2015-2016 de statistieken, toen zij over het gehele seizoen met elf doelpunten de meest trefzekere speelster was.

