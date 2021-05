Oranje Fonds organiseert 28 en 29 mei NLdoet: Grootste vrijwilligersactie van Nederland

SNEEK- Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

NLdoet stond eigenlijk zoals gebruikelijk in maart 2021 gepland. Op 13 januari is besloten NLdoet uit te stellen in verband met de Corona situatie. Meer informatie over veilig meedoen aan NLdoet vind je hier.

Meedoen

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Heeft jullie organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de locatie van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus? Meld deze dan vanaf 16 november 2020 aan op deze website en doe mee! Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke klus op de website en meld je aan.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze campagne of over het Oranje Fonds? Of heb je vragen over een nieuwe of lopende financiële aanvraag? Neem dan contact met ons op.

T: 0900-4488448

nldoet@oranjefonds.nl

www.oranjefonds.nl