Orange the World: Stop geweld tegen vrouwen

SNEEK- Van 25 november tot en met 10 december wordt wereldwijd aandacht geschonken aan de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Van de Internationale Dag van Geweld tegen Vrouwen en Meisjes tot de Dag van de Rechten van de Mens. De campagne draagt de naam Orange the World .

In Friesland voeren Zonta Friesland en de Friese Soroptimisten samen met UN Women Nederland diverse acties uit in het kader van Orange the World. Zoals:

Krijtacties

Met milieuvriendelijke krijt-graffiti op straat wordt aandacht gevraagd voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Dat werd vanmorgen op verschillende plaatsen in Sneek gedaan. Ook hing er een Orange the World-vlag uit vanaf het Stadhuis in de Marktstraat.

Op bovenstaande foto wethouder Michiel Rietman (PvdA) met de SWF-raadsleden Idske Koopmans-Douma (Groen Links) en Jacoline Engelmoer-Leeuwen.