Orange the World: Stop geweld tegen vrouwen

In Friesland voeren Zonta Friesland en de Friese Soroptimisten samen met UN Women Nederland diverse acties uit in het kader van Orange the World. Zoals:

Krijtacties

Met milieuvriendelijke krijt-graffiti op straat wordt aandacht gevraagd voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Op 27 november wordt in Heerenveen de eerste krijt-graffiti gezet door wethouder Sijtsma, samen met de dames van Zonta Friesland en de Friese Soroptimisten.

Op 28 november wordt in Sneek krijt-graffiti gezet door Zonta Friesland en de Friese Soroptimisten samen met SWF raadslid Jacoline Engelmoer.

Lagerhuis Debat

Op 2 december 2022 wordt in het kader van Orange the World een Lagerhuis debat georganiseerd bij het Friesland College in Heerenveen. Leerlingen gaan met elkaar in debat over stellingen die gaan over het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Bijvoorbeeld: “Als ik zie dat een meisje wordt lastig gevallen en ik doe niks, dan ben ik mede schuldig”

Het debat is bedoeld om meningen te delen en daagt uit om situaties van een andere kant te bekijken. Ervaren gespreksleider Meint Oosterhof van (https://www.kom-trainen.nl) zorgt ervoor dat het debat in een prettige sfeer verloopt waarin iedereen in zijn waarde wordt gelaten.

Na afloop van het debat bespreken de deelnemers wat sterke argumenten waren, welke nieuwe inzichten zijn verkregen en welke lastige gespreksonderwerpen beter bespreekbaar zijn geworden.

Het debat wordt georganiseerd door Zonta Friesland, de Soroptimisten in Friesland, Sociaal Domein Fryslân en Veilig Thuis.

#Medestanders pledge

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. Bij de aanpak van geweld zijn signalering, melding en hulpverlening heel belangrijk. Maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken. Mannen die medestander willen zijn om geweld tegen vrouwen te stoppen en zo onderdeel van de oplossing willen zijn.

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Je kunt de medestander pledge ondertekenen op www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge