Opvallende campagne voor Fonds Gehandicaptensport van start

BADHOEVEDORP - Vanaf 1 juni is de donatiecampagne van Fonds Gehandicaptensport van start gegaan met het thema: ‘We zijn niet beperkt, we worden beperkt’. Hierbij draait het om eerlijkheid in de sport. Er is nu geen eerlijke kans om gelijkwaardig aan de startstreep te verschijnen: de 1,7 miljoen mensen met een beperking worden, voordat er ook maar een sportieve uitdaging kan worden aangegaan, geconfronteerd met maatschappelijke barrières. Complexe regels met betrekking tot financiële tegemoetkoming zorgen dat sporten of bewegen bijna onmogelijk wordt. De sporter met een beperking is niet beperkt, maar wordt beperkt. Het is een obstakel race waarbij ieder opvolgende barrière hoger en complexer wordt.