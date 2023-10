Optreden The Blues Busters in de Klameare in Workum

WORKUM - Op zondagmiddag 15 oktober organiseert Stichting Brij Blues haar eerste muzikale evenement in de Klameare te Workum. Op het programma staat de Bolswarder formatie the Blues Busters. Aanvang 16.00 uur.

Deze zeskoppige bluesband brengt met verve de ‘hot steaming’ Chicago blues en dit doen ze al meer dan 30 jaar. Mede dankzij hun enthousiasme zijn ze graag geziene gasten in diverse café’s en zalen in Friesland en ver daar buiten. Ze hebben onder meer gespeeld met blueslegenden als B.J. Hagen, Little Boogie Boy, John Primer, Rockin Johnny Burgin en Aki Kuma.

The Blues Busters staan voor bluesy vocalen, spetterend gitaar- en mondharmonicaspel en een solide rhythmsectie. Voor elke bluesliefhebber een 'must' deze middag in de Klameare te Workum. Toegang gratis.