Optreden T. Brass in De Spil

Voor T-Brass is het een uitdaging om het publiek op eigentijdse manier te entertainen en u een onvergetelijke tijd te laten beleven. Dit bereiken ze door de veelzijdigheid van de T-Brass leden te gebruiken. De nummers die zij ten gehore brengen worden ondersteund door een zanger(es), dansers, drama en theater. Hierdoor brengen zij een vermakelijk en soms humoristisch programma op het podium.

T-Brass is in haar bestaan vaak gevraagd om op te treden. Zo is de formatie het afgelopen jaren verscheidende keren in Sneek te zien geweest en speelden de leden van T-Brass, gekleed in blauw met zwart- ook in het buitenland. T-Brass is uitermate geschikt voor beurzen, open dagen, feesten, openingen, straatfestivals en soortgelijke activiteiten.

Met een geheel eigen look en sound weet T-Brass het publiek te pakken en te verrassen.

In de pauze: DJ Jan Willem Brink

Aanvang 20.30 uur

Inloop vanaf 20.00 uur

Locatie -Contact- gegevens:

De Spil

Molenkrite 169

8608 WD Sneek

Prijsindicatie.

Toegang gratis.