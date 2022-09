Optreden Snikkende Snitsers tijdens UIT-Festival in Noorderkerk

SNEEK- Zaterdag 10 september as. vindt er –in het kader van het UIT Festival- een optreden plaats van het Sneker Smartlappenkoor de 'Snikkende Snitsers' in de NoorderKerk aan de Kerkgracht.

Het koor zingt een aantal eigen gemaakte liedjes in het Snekers maar ook zingen ze een paar landelijke tranentrekkers in het Nederlands. De mannen zingen van 14.45 uur tot 15.15 uur en de toegang is gratis.