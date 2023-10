Optreden Esther Groenenberg in het kerkje van Zurich

ZURICH - In het mooie kerkje van Zurich is op zondagmiddag 19 november een speciaal (solo)optreden van singer-songwriter Esther Groenenberg. Vereerd zijn ze in Zurich deze singer-songwriter te mogen aankondigen, gelet op haar staat van dienst.

Over Esther Groenenberg

Zwolse singer-songwriter Esther Groenenberg bracht in 2022 haar nieuwste album ‘Rennen voor de boot’ uit. Hierop staan Nederlandse popliedjes die ze alleen schreef, maar ook samen met Bertolf en Daniël Lohues. In het najaar van 2022 tourde ze langs de Nederlandse theaters met haar voorstelling ‘Uit het hoofd'.

Hoewel Esther in de Nederlandse taal schrijft, hoor je in haar muziek de invloeden van haar helden en heldinnen terug: ze laat zich inspireren door o.a. Carole King en Joni Mitchell. Ze omschrijft haar liedjes als ‘dagboekfragmenten’; persoonlijk, eerlijk en verhalend. Esther begeleidt zichzelf op de piano en maakt er altijd wat gezelligs van door op enthousiaste en grappige wijze verhalen en achtergronden bij haar muziek te vertellen

Kaartverkoop

Het concert van Esther Groenenberg begint om 15.00 uur, de zaal is open vanaf 14.30 uur. De entree bedraagt 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via mail kerkjevanzurich-friesland@outlook.com, via WhatsApp 06-11916350 (Tjeerd Brouwer) of aan de zaal.