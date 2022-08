Optimist on Tour meert aan voor Theater Sneek

SNEEK- Normaal gesproken is er spektakel in Theater Sneek, op het podium. Tijdens deze Sneekweek is de Sneker schouwburg het decor van de Optimist on Tour’ die vandaag, morgen en overmorgen plaats vinden op en rond de Kerkgracht. Wij namen een kijkje en spraken met Anna van der Duim, hoofdinstructeur Optimist on Tour, hét rondreizende watersportevenement voor de jeugd in Sneek.

Zeer succesvol

“De belangstelling is heel goed en dat op de eerste dag! De rondes zitten bijna allemaal vol, waar ongeveer 30 kinderen aan meedoen. We gaan ervan uit dat er vandaag 200 kinderen in de Optimisten en de kano’s zullen stappen”, zegt Van der Duim enthousiast.

Eerste keer in Sneek

“Het is de eerste keer dat wij deze Optimist on Tour in Sneek doen. We hebben nu al met de KWS( Koninklijke Watersportvereniging Sneek, hvdv) afgesproken dat we dit vaker gaan doen. De kinderen die hebben meegedaan ontvangen een heus certificaat als bewijs van deelname en een fraai werkboek waarin feitjes over het zeilen staan maar vooral ook leuke doe dingen die een link met de watersport hebben. Voor hun ouders krijgen de kinderen een brief mee naar huis waarin een vervolgaanbod vermeld staat. Dus verenigingen in de buurt en zeilscholen die de kinderen uitnodigen om nog eens terug te komen. Het mooie van Optimist on Tour is dat je kinderen uit alle lagen van de samenleving bereikt. Het is een gratis aanbod en bovendien zichtbaar in het centrum, waardoor iedereen de gelegenheid ook krijgt om echt mee te doen. We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het leukste wat ik vandaag merk dat de kinderen die zich aanmelden nog nooit echt op het water zijn geweest. Dat ook best spannend vinden zo’n eerste keer, maar door de juiste uitleg en een goede enthousiaste benadering van onze instructeurs gaan ze het water op en komen ze er met een grote glimlach weer vanaf. Ze lopen dan meteen door naar de tent om zich in te laten schrijven.”

Het water op

'Optimist on Tour Sneek' is een samenwerking tussen Stichting Sneekweek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek en het Watersportverbond. Basisschoolkinderen tussen acht en de twaalf jaar uit de regio kunnen 9, 10 en 11 augustus naar Sneek toekomen om kennis te maken met kanovaren en zeilen. Ze krijgen les van gecertificeerde instructeurs van het Watersportverbond. Het enige wat je nodig hebt is een zwemdiploma A. 'Optimist on Tour zorgt voor de rest!'

Programma en aanmelden

Elke dag kunnen kinderen zich vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, gratis inschrijven via de website www.optimistontour.nl, dan ben je zeker van een plek. Aanmelden kan ook op locatie, hierbij is wederom toestemming van een ouder/verzorger nodig. Elk heel uur start er een nieuwe les. Eerst krijg je theorieles op de kant. Daarna ga je zelf aan het roer zitten van een Optimist of ga je kanovaren.