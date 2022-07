Optimist on Tour meert 9 t/m 11 augustus aan in het centrum van Sneek

SNEEK- Kinderen die altijd al eens hebben willen suppen, kanovaren of zeilen, kunnen hun hart ophalen. Optimist on Tour komt 9 t/m 11 augustus naar Sneek tijdens de Sneekweek! Drie dagen lang kan je in het centrum gratis watersporten en leer je bovendien veel over water.

Het water op!

Optimist on Tour Sneek is een samenwerking tussen Gemeente Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek en het Watersportverbond. Basisschoolkinderen tussen de 8 en de 12 jaar uit de regio kunnen 9, 10 en 11 augustus naar Sneek toekomen, om kennis te maken met kanovaren, suppen en zeilen. Ze krijgen les van gecertificeerde instructeurs van het Watersportverbond. Het enige wat je nodig hebt is een zwemdiploma A. Optimist on Tour zorgt voor de rest!

Programma en aanmelden

Elke dag kunnen kinderen zich vanaf 10:00 uur tot 17:15 uur, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, gratis inschrijven via de website optimistontour.nl, dan ben je zeker van een plek. Aanmelden kan ook op locatie, hierbij is wederom toestemming van een ouder/verzorger nodig. Elk uur start er een nieuwe les. Let op: exacte starttijden staan op de website. Eerst krijg je theorieles op de kant. Daarna ga je zelf aan het roer zitten van een Optimist en ga je kanovaren of suppen.



Professor in het Waterlab

Altijd al professor willen spelen? Naast Optimist on Tour kan je ook aan wal het Waterlaboratorium binnentreden. Je verandert ter plekke in een heuse onderzoeker met witte jas, bril en pipetjes om allerlei proefjes met water te doen. Waarom blijven ijzeren punaises bijvoorbeeld drijven op het water? En hoe zuiver je water zodat je het kan drinken? Met deze proefjes leren we kinderen over schoon water en een duurzame toekomst.



Inschrijven

Schrijf je van te voren GRATIS in op onze website, dan ben je zeker van een plek! Aanmelden ter plekke kan uiteraard ook.



Locatie

Naast het Theater, Westersingel 28, Sneek