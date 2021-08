Optimist on Tour extra veilig dankzij Zonnebrandpalen

SNEEK- Nooit meer verbranden. Die zekerheid is voor Optimist on Tour dankzij een samenwerking met Zonnebrandpalen voor het komende seizoen veilig gesteld. Want vanaf het TeamNL Olympic Festival in Scheveningen deze week, reist er een zonnebrandpaal mee met Optimist on Tour. Deelnemende zeilers, windsurfers, suppers, kanoërs én de crew van Optimist on Tour kunnen nu op een zeer laagdrempelige manier naar hartenlust smeren met zonnebrandcrème. Veiligheid verzekerd.

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Optimist on Tour, hét rondreizende watersportevenement van het Watersportverbond voor kinderen. Niet alleen moeten kinderen in het bezit zijn van een zwemdiploma A, een zwemvest dragen en een theorieles volgen, zij moeten ook niet verbranden. En dat gaat snel op het water, veel sneller dan je zou verwachten. Niet voor niets zie je standaard op de gezichten van de Olympische zeilers een witte laag zonnecrème. En daarom is het Watersportverbond ontzettend blij met dit partnership met Zonnebrandpalen.



Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond: ‘Ieder fervente watersporter heeft standaard een flesje zonnebrand mee en heeft zich vooraf al ingesmeerd als hij/zij het water op gaat. Wij zijn ontzettend blij dat wij met Zonnebrandpaal nu het bewustzijn over de schadelijke kanten van de zon bij de jeugd, die voor het eerst het water op gaat, kunnen vergroten. Ook de crew van Optimist on Tour is heel blij dat we nu af zijn van die flesjes waar je altijd mee loopt te hannesen en die zo snel vies worden.’



Danny van den Nieuwendijk, Zonnebrandpalen: ‘Ja dat is inderdaad een veel gehoorde klacht over zonnebrandcrème die we met de zonnebrandpaal oplossen! Gewoon je hand onder de sensor en er valt een klodder crème op je hand. Een slimme en laagdrempelig oplossing dus om veilig te kunnen genieten van de zon. Wij zijn erg blij dat we zonnebrand op deze manier toegankelijker maken en meewerken aan preventie tegen huidkanker in Nederland.’



Jaarlijks komen er 70.000 nieuwe huidkanker patiënten bij in Nederland. Overmatige blootstelling aan UV-straling is daarvan de belangrijkste oorzaak. Zonnebrandpalen wil met deze distributie palen voor zonnebrand op publieke plaatsen gebruikers de mogelijkheid bieden zich te beschermen tegen de zon. Daarnaast is de Zonnebrandpalen een slimme paal vol sensoren, waarmee veel data worden verzameld. Deze data worden gedeeld voor wetenschappelijk onderzoek naar huidkankerpreventie.