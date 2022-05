Opstapdag voor jonge zeilers in de Flitsklasse

SNEEK- Op zondag 15 mei 2022 van 12.30 tot 14.00 uur organiseert de Flitsclub Sneek een Opstapdag voor jonge zeilers. Kinderen van 6 tot 15 jaar die graag willen zeilen kunnen vanaf het Starteiland (op het Sneekermeer), nabij 'de kup' (dit is naast het trainingscentrum 'de Roerkoning') meezeilen in een Flits. Op de wal staan ouders en bestuursleden om uitleg te gegeven over het zeilen van wedstrijden en de Flitsclub. Zeilervaring in bijvoorbeeld een optimist is een pré, maar absoluut geen must. Wel zoeken we enthousiaste kinderen én ouders die graag willen zeilen.