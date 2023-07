Opsporing verzocht: Wie heeft info over vermoorde man aan de Molenkrite?

SNEEK-Vanmiddag was het Mobiel Media Lab van de politie op twee verschillende locaties in Sneek te vinden: Op het Martiniplein en de parkeerplaats van Jumbo aan de Molenkrite. “ Wie kan ons meer vertellen over de 41-jarige man uit Sneek, die begin mei in zijn woning aan de Molenkrite door een misdrijf om het leven kwam? Heb je informatie of tips? Of kende je het slachtoffer?” Met die vragen was het Mobiel Media Lab naar Sneek gekomen. Wij spraken met Anne Kok, communicatieadviseur en woordvoerder bij de politie in Noord-Nederland.

Wat deden jullie vandaag in Sneek?

“Wij zijn in Sneek om meer informatie te vragen over een 41-jarige man uit deze woonplaats, die op 9 mei dood gevonden is in zijn appartement aan de Molenkrite. Uit onderzoek is gebleken dat hij door misdrijf om het leven is gekomen. Wij zijn echt op zoek naar meer informatie over deze man.”

Waarom zijn jullie met het Mobiel Media Lab in Sneek?

“Wij staan juist bij de Jumbo omdat de man een stukje verderop in zijn woning aan de Molenkrite is gevonden. Wij spreken mensen aan, in de hoop dat zij het slachtoffer kennen, dat ze ons meer informatie kunnen geven over de achtergrond van deze persoon. Wie was hij? Waar kwam hij graag? Met welke mensen ging hij om. We willen dus een beeld vormen van het slachtoffer en hopelijk helpt ons dat verder in het onderzoek.”

Waarom doen jullie dat op deze manier?

“Dit vangt de aandacht, mensen komen naar ons toe, we zijn laagdrempelig. Ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen die wel informatie hebben het lastig vinden om ons te bellen, maar op deze manier zijn wij heel benaderbaar. We hopen dat dit voor mensen het zetje is om ons toch aan te spreken.”

Ik kan mij voorstellen dat mensen in hun eigen taal informatie willen geven, in het Turks. Hoe gaan jullie met de meertaligheid om?

“Klopt. Er zijn collega’s bij ons die Turks spreken, die zijn ook bij het onderzoek betrokken. Die komen in contact met mensen die mogelijk informatie voor ons hebben. Maar stel je voor dat wij hier worden aangesproken door mensen die alleen de Turkse taal machtig zijn, dan noteren we daar gewoon het telefoonnummer van. En dan nemen collega’s contact met deze persoon op.”

Hoe ver is het onderzoek op dit moment?

“Het onderzoek is nog steeds volop gaande. We krijgen natuurlijk wel tips, we zijn in het Tv-programma ‘Opsporing gezocht’ geweest, maar wij missen echt de informatie over het slachtoffer. Normaal gesproken kun je best een beeld vormen van het leven van iemand die om het leven is gebracht, maar bij deze man, een man van Turkse komaf hebben we dat beeld nog niet. Of nog niet voldoende, daar zijn we echt op naar zoek, zodat het onderzoek ook verder kan.”

Bij ons op de redactie kregen wij informatie dat deze man regelmatig in een wijkgebouw, elders in de stad, aanwezig was. Maar ik neem aan dat jullie die info ook hebben?

“Dat is nu precies de informatie waar wij naar op zoek zijn. Mensen die zeggen ‘ik neem aan dat de politie die informatie ook heeft’. Toch is het goed om die informatie alsnog met ons te delen. Het is beter om het drie keer te horen, dan dat alle drie de mensen denken ‘ik neem aan dat ze die informatie hebben’. Vooral dat soort dingen echt melde bij ons.”

Wat kan de lokale pers in een dergelijk onderzoek betekenen?

“Het onder aandacht brengen bij de inwoners van Sneek en omgeving, om de oproep te doen ‘wie weet iets over deze man, meld het bij de politie’. En de verschillende manieren waarop wij bereikbaar zijn. Dus niet alleen bellen, maar ook via politie.nl, via een QR-code die je kunt scannen. We zijn echt heel bereikbaar.”

Hoe ging het vanmiddag bij de Jumbo?

“We zijn om 12 uur gestart en we merkten dat tussen 12 en 1 uur veel mensen kwamen om te boodschappen. We hebben heel veel mensen aangesproken, de folder uitgedeeld en wij zien wel dat iedereen de zaak kent. ‘Oh ja, de man die is om het leven gebracht’. Het is mooi dat het onder de aandacht is. Er zijn ook wel wat mensen die informatie met ons delen en dat gaan we natuurlijk verder onderzoeken. Dat checken we dan weer en leggen het in het onderzoeksteam neer, die het verder onderzoeken.”

Hoe is de follow-up naar het publiek?

“Zodra wij meer informatie hebben, die we kunnen delen. We hebben zoveel tips gekregen of we zijn verder gekomen met het onderzoek dankzij de hulp van de burgers dan zullen we het absoluut melden. Maar het kost even tij om uit te zoeken, welke informatie we vandaag hebben binnen gekregen en wat kunnen we daar mee.”

Hoe groot is het onderzoeksteam?

“Dat verschilt, ik ben vanuit de communicatie aangehaakt. Zoals vandaag heb ik echt wel een rol en de afgelopen week ook wel. Maar de week ervoor weer wat minder, dat fluctueert. Er zijn echt wel een aantal mensen fulltime mee bezig.”

Welke vraag had ik nu moeten stellen die jij nu zou willen beantwoorden?

“We zijn niet alleen op zoek naar informatie van het slachtoffer, maar ook naar een man die mogelijk interessante informatie voor ons heeft. Hij is rond het tijdstip van het misdrijf, ergens rond 4/5 mei is hij gefilmd in de buurt. Mogelijk heeft hij iets gezien of gehoord. Of weet hij meer van het misdrijf. We zijn op zoek naar zijn identiteit. We zijn erg gebrand op de informatie van het slachtoffer, die boodschap is duidelijk. Schroom niet ons te bellen, ook al denk je de politie weet het vast al, bel toch maar. En daarnaast zijn we op zoek naar de identiteit van een andere man die mogelijk voor ons belangrijk is in het onderzoek.”

Hoeveel mensen hebben jullie vandaag gesproken?

“Tientallen.”