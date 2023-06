Opsporing eigenaar verdronken hond in Heegermeer

HEEG- Op vrijdag 16 juni 2023 trof de politie een dode hond aan in een kattendraagbench in het Heegermeer.

Deze hond is vermoedelijk bewust verdronken omdat er twee keien in deze bench lagen. De bench werd gevonden bij het eilandje Langehoekspolle (Fluessen) wat ter hoogte van het buurtschap Fiskersbuorren ligt.

Aanwijzingen duiden op een Duitse eigenaar, aangezien de hond een Duitse chip bleek te hebben. Deze was echter niet geregistreerd.

Het gaat vermoedelijk om een langharige Teckel/ Dachshund, mogelijk blond of bruin van kleur.

De politie zijn op zoek naar de eigenaar van deze hond. Heeft u informatie voor ons, neem dan contact op met de politie via 0900-8844, kom langs bij het politiebureau of geef de informatie door via onze social mediakanalen.

U kunt u informatie ook met ons delen via de QR code of op www.politie.nl/buurtonderzoeken/sneek