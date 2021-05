Opsporing Alumacraft boot gezocht

SNEEK- In de nacht van 10 op 11 mei is een Alumacraft boot gestolen uit het Borndiep in Sneek. Zie foto hierboven ( voor meerdere foto’s op pijltje klikken) De eigenaar van de boot doet de volgende oproep:

“Zou iedereen willen uitzien naar deze boot, het is een Alumacraft 4.20. buitenboordmotor Suzuki 6 pk. De boot is van mijn zoon en is vannacht op de trailer bij ons huis gestolen. Heeft iemand camerabeelden in de wijk De Loten, Noorderhoek etc.

Alle informatie is welkom. Laten we deze fijne mensen die niet van andermans spullen kunnen afblijven wereldberoemd maken, alvast bedankt”, was getekend Astrid Huisman (https://www.facebook.com/astrid.huisman.397)