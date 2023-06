Opsporen zieke iepen van start

SNEEK- Vandaag gaat de Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) weer van start met de jaarlijkse controle om zieke iepen op te sporen binnen de deelnemende gemeenten van SIF. De Iepenwacht zet hiervoor 5inspecteurs in die de iepen gaan controleren.

Tijdens de inspectieperiode van 19 juni tot 1 oktober worden de inspecteurs graag geholpen bij het opsporen van zieke iepen door de bewoners van de deelnemende gemeentes.

Melden van een zieke iep

Heb jij een zieke iep of weet je waar de boom staat? Meld dit dan via het meldingsformulier.

Hierbij wordt gevraagd de onderstaande gegevens door te geven:

Datum

Adres + woonplaats van de zieke bomen

Aantal zieke bomen

Eigenaar van de bomen.

De kosten voor het verwijderen van zieke iepen, wordt door de stichting betaald.

Iepziekte

Iepen in Nederland worden bedreigd door iepziekte. Een dodelijke en besmettelijke ziekte die ervoor kan zorgen dat deze zo kenmerkende boom niet meer voorkomt in het Hollands landschap. In Fryslân staan nog veel iepen die stuk voor stuk het behouden waard zijn. Stichting Iepenwacht Fryslân maakt zich met succes sterk voor het behoud van deze karakteristieke boom!

Meer informatie over de deelnemende gemeenten en (het herkennen van) iepziekte staat op de website van Stichting Iepenwacht Fryslân.