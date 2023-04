Oproep vrijwilligers Koningsdag

SNEEK- Wethouder Marianne Poelman benoemde gisteren in haar speech tijdens de uitreiking van de gouden Waterpoortjes aan Maria Poiesz en Dick Overeem, dat vrijwilligers belangrijk zijn voor de Sneker samenleving. Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht. Zo is de Vereniging Oranje Sneek deze week op zoek naar vrijwilligers die op 27 april Koningsdag in Sneek, willen helpen om alles in goede banen te leiden.

Het gaat om een paar uurtjes op Koningsdag. Voorzitter Renate Dümmer geeft aan dat alle hulp welkom is. “Samen organiseren we een prachtige vrijmarkt voor de kinderen in Sneek en omgeving. Wat extra hulp daarbij is meer dan welkom”. Opgeven kan tot uiterlijk 21 april via email: ver.oranjesneek@gmail.com.

Meer informatie www.sneek.nl/koningsdag