Oproep: fiets je mee op woensdag 13 april voor de opening van het Doortrapseizoen?

SNEEK- Op woensdag 13 april organiseert Provincie Fryslân in samenwerking met de Friese gemeenten de aftrap van het Doortrappen seizoen 2022. In de gemeente Súdwest-Fryslân kun je deelnemen aan een speciale fietstocht. Wethouder Mirjam Bakker geeft om 10.00 uur het startsein voor de fietstocht. Deelname is gratis .

Deze activiteit is een onderdeel van het programma Doortrappen in Fryslân en heeft als ambitie om ouderen tot hun 100ste veiliger te laten fietsen. Doortrappen Fryslân helpt inwoners om zo lang mogelijk met plezier en veilig te kunnen blijven fietsen. Door te fietsen blijf je bezig, fit, zelfstandig en in contact met andere mensen.

Meefietsen?

De start is om 10.00 uur vanaf het Bestjoershûs, Markstraat 1 in Sneek. De fietstocht gaat langs de Doortraproute Sneek-Noord. Deze route van 18 km gaat langs het Sneekermeer, over mooie groene en ruime paden. De tocht eindigt bij het Bestjoershûs, waar een lunch klaarstaat voor de deelnemers.

De gemeente zoekt nog fietsers die mee willen doen. Je kunt je opgeven via verkeer@sudwestfryslan.nl. Graag onder vermelding van je naam, leeftijd, mailadres en telefoonnummer. Meld je snel aan, want er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Medewerkers van de gemeente en buurtsportcoaches fietsen ook mee.

Doortrappen in Fryslân

Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Doortrappen Fryslân bestaat uit verschillende fietsactiviteiten in de buurt waar je gratis aan mee kunt doen. Zo blijf je fietsen tot je 100ste!

In Fryslân is het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân kwartiermaker en bijna elke gemeente heeft een Doortrappen-coördinator. De fietsactiviteiten worden opgezet en georganiseerd door de Fietsersbond (fietsdocenten) en Sport Fryslân (buurtsportcoaches). Ze werken daarbij samen met andere partijen die betrokken zijn bij veilig fietsen in Fryslân. Kijk voor meer informatie op www.doortrappen.frl.