Oproep chauffeurs en busjes voor transport hulpgoederen Oekraïne

IJLST/SNEEK- Diana Bijlsma, een van de initiatiefnemers van de hulpactie voor Oekraïense vluchtelingen ( zie bericht dat wij gisteravond plaatsten) zoekt chauffeurs en mensen met busjes zoeken die morgen willen helpen door het spul over te laden naar Ommen.

“Er is zoveel binnen gekomen dat is bijna onmogelijk om dat kleinschalig te vervoeren. Daar zouden mensen ons mee kunnen helpen. Dus mensen die hun tijd en een busje, wel zelf rijden willen sponsoren. Logistiek komt er meer bij kijken nu mensen zo massaal hebben gegeven in IJlst”, laat Diana Bijlsma weten.

Het telefoonnummer van Diana Bijlsma is: 06 14 89 92 42