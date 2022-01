Oproep Bolswarder ondernemers aan burgemeester Jannewietske de Vries: 'Heropen de Mienskip!'

BOLSWARD - Niels Engelmoer, voorzitter van Vereniging Ondernemend Bolsward vraagt burgemeester Jannewietske de Vries in een brief dringend om 'De Mienskip' in Súdwest-Fryslân weer te openen.

Als allerbelangrijkste vraagt hij om lokale ondernemers de mogelijkheid te geven om omzet te maken door de deuren weer te laten openen. "Zo kunnen de ondernemers weer doen wat hun een gezinsinkomen oplevert, het voor hun personeel interessant houdt en 'De Mienskip' bedient. En dan kunnen diverse ondernemingen in de gemeente nog, maar dan ook echt nog maar nét, behouden worden, voordat ze omvallen".

"Met name in de horeca is het vijf voor twaalf”, aldus Remco Wierema, ondernemer van ’t Veerhuys in Bolsward. Naast enorme omzetdalingen is het daar ook een grote uitdaging om personeel te behouden. "Onze horecamensen hebben in de afgelopen twee jaar al bijna tien maanden thuis gezeten, vrijwel zonder uitzicht elke dag weer. Uiteindelijk ga je dan op zoek naar iets wat je wel gelukkig maakt en zo raken we steeds meer personeel kwijt”, aldus Wierema. Die ook duidelijk aangeeft dat volledige heropening, zowel binnen als buiten, de enige optie nog is om zaken te redden.

Met heropening worden ook de burgers in Súdwest-Fryslân, 'De Mienskip', geholpen om lokaal op een veilige manier aankopen te doen en hun tijd veilig en gereguleerd te besteden zodat er in de lokale economie en in de culturele sector (en dus in de lokale leefbaarheid) wordt geïnvesteerd. 'De Mienskip' in al haar facetten!

Engelmoer sluit de brief af met: “En beste Jannewietske, om eerlijk te zijn, het moet toch ook gewoon kunnen! Nogmaals mét regulering van klanten zoals u van ons gewend bent. Want terwijl wij dicht waren zijn de besmettingscijfers tot grootste hoogten geklommen. Eigenlijk het bewijs dat winkels, horeca, theaters, musea en bioscopen weer open moeten om mensen achter hun voordeur en/of uit keten/honken e.d. te trekken en gereguleerd te spreiden onder 'mienskiplike' tijdsverdrijven. "Al deze sectoren hebben bewezen dat ze veilig en gereguleerd open kunnen en om kunnen gaan met corona-maatregelen”, aldus Engelmoer.

Bron: Facebook Vereniging Ondernemend Bolward