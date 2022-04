Opperbeste stemming VC Sneek na uittriomf op VV Utrecht (0-3)

UTRECHT - De dames van VC Sneek hebben hun laatste wedstrijd in de reguliere competitie afgesloten met een klinkende zege op VV Utrecht. In de Domstad werd de formatie van Ali Mogadishu in drie sets aan de kant geschoven en daarmee namen de Friezinnen duidelijk revanche voor de destijds geleden nederlaag in Friesland.

Door de overwinning op de thuisploeg eindigde VC Sneek definitief als vijfde in de ranglijst, maar doordat Team 22 niet participeertin de play-offs eindigen de Snekers als vierde. Een prestatie waarmee men beantwoordt aan de vooraf gestelde doelstellingen om voor de top 4 mee te doen.

Goed gevoel

Het belang van de wedstrijd lag vooral aan Utrechtse kant dat met VCN vecht om de plaatsen vijf en zes en waarbij plaats vijf gereserveerd ligt voor een duel tegen VC Sneek. “ We zijn gewoon voor de winst gegaan en hebben vooraf niet gekeken naar de ranglijst. We wilden gewoon met een goed gevoel de play-offserie ingaan ongeacht wie onze tegenstander wordt”, aldus Henriëtte ter Steege. Dat laatste is na de zege van Utrecht op Eurosped van afgelopen zondag nog niet bekend. VCN staat een punt achter en heeft nog een wedstrijd tegoed en kan dus boven VV Utrecht eindigen

Diagonaal Anlène van der Meer, die samen met Britt Schreurs en Anniek Siebring aanvallend het leeuwendeel bij elkaar timmerde, was uiteraard tevreden over het optreden van haar team. “We speelden een goeie wedstrijd. Met name in de eerste set hadden we veel servedruk. In de derde set kwamen ze nog dichtbij, maar ik ben er van overtuigd dat we een eventuele vierde set ook in ons voordeel hadden beslist. “

Big points

Daarin kon de linkshandige aanvalster wel eens gelijk hebben gehad want juist het item in eerder stadium - het benutten van de big points- werd nu omzeild. “We groeien elke week en vandaag benutten wel de belangrijkste punten”.Trainer/coach Henriëtte ter Steege startte met Nynke Oud, Anniek Siebring, Anlène van der Meer, Britt Schreurs, Lieze Braaksma en Rixt van der Wal die Geldou de Boer voor het betere liberowerk aan hun zijde hadden. Dit zevental speelde zich na 4-7, 12-16, 19-23 naar 21-25 met een doeltreffende tipbal van Lieze Braaksma.

Met scoren en veel servicedruk vervolgde VC Sneek de wedstrijd in de tweede set. Via 1-4, 9-10 en 16-19 werd de set moeiteloos met 16-25 binnengesleept met twee aces van Britt Schreurs, een prima blok van Anniek Siebring en een blok met Rixt van der Wal gaven een duidelijk reliëf aan. VV Utrecht stond passend onder druk en moest halverwege de tweede set terrein prijs geven.

Overwinning

Een attractieve derde set waarin VC Sneek met twee punten verschil de set naar zich toe trok. Via 6-16, 8-14 en 22-22 kregen de Snekers het nog even benauwd maar herstelden zich voorbeeldig. Op 24-25 het eerste matchpoint met op 25-25 een foutserve en een aanvallende fout van VV Utrecht waardoor de overwinning naar VC Sneek ging.

VC Sneek kan dus de komende week zich in alle rust voorbereiden op de play-offs. Op 9 april speelt VC Sneek uit tegen VV Utrecht of VCN . Op 16 april is de return in de Sneker Sporthal. Bij een gelijke stand na twee matches wordt er een golden set gespeeld.

Verslag: Koos Nederhoed