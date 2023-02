Opnieuw Voucherregeling voor Friese ondernemers

LEEUWARDEN- Ondernemers, die verder willen groeien, kunnen vanaf vandaag weer subsidie aanvragen via de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023. Er is subsidie voor innovatie, bedrijfsontwikkeling en ondernemersontwikkeling. Dit jaar zijn er meer mogelijkheden voor energiebesparing. Provincie Fryslân stelt €1.150.000,- beschikbaar voor subsidies tussen de €2.500,- en €5.000,-.

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan een circulaire economie, inzetbaarheid van personeel en het digitaliseren van de onderneming. Sinds de eerste opening in 2018 is de regeling een groot succes. De regeling wordt in 2023 voor het zesde jaar opengesteld. In 2022 zijn 330 subsidies toegekend aan ondernemers.

Eén van de eerder gehonoreerde subsidieaanvragen kwam van het bedrijf Revahs dat professionele tondeuses verkoopt. Eigenaar Mark Schapelhouman: "Met behulp van de voucher hebben wij onze digitale merkstrategie en merkpositionering kunnen verbeteren. Om op die manier meer naamsbekendheid te kunnen genereren binnen Nederland en België. Het actiepunt lag al langer op tafel maar met behulp van de voucher konden we dit makkelijker en sneller realiseren. Het gaf ons een extra impuls om verder te kunnen groeien. De voucher biedt ondernemers de kans om hun plannen te realiseren om verder te kunnen groeien en excelleren." Onder andere de barber Ammar Hafez in Leeuwarden maakt gebruik van Revahs-tondeuses

Meer mogelijkheden voor energiebesparing

Dit jaar zijn er meer mogelijkheden voor energiebesparing. Een energiebesparingsadvies richt zich niet alleen op het productieproces, maar ook op zaken als het toepassen van restwarmte in het bedrijfspand, de aanschaf van elektrische bestelwagens of energiezuinige apparatuur.

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing van personeel en eigenaren. Wel is er budget beschikbaar voor het volgen van een strategische ontwikkelingsopleiding.

De vouchers kunnen aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Je kunt je aanvraag indienen met deze link: Voucherregeling MKB Fryslân 2023 | SNN(externe link). Meer informatie staat op deze pagina.

Bron: Provincie Fryslân