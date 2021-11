Opnieuw stevig pakket coronamaatregelen

Het mondkapje en de 1,5 meter afstand worden ook weer uitgebreid naar plaatsen waar nu al een coronatoegangsbewijs en zitplaats geldt, bijvoorbeeld in de horeca en bij bioscopen. Thuis is het advies om maximaal vier mensen te ontvangen en om zelf maximaal bij één ander huishouden op bezoek te gaan.

Het onderwijs blijft open. Maar er zullen wel maatregelen volgen, zoals het gebruiken van mondkapjes op de gang.

Dit zijn in grote lijnen de uitkomsten van de persconferentie die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vrijdagavond gaven.

Hieronder lees je alle maatregelen van de website Rijksoverheid.nl.

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.