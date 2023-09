Opnieuw Friese paardenkalender voor kankeronderzoek: Friese dekhengsten sieren de Elfsteden

SNEEK- Na drie eerdere succesvolle edities waarmee circa 45.000 euro voor KWF Kankerbestrijding werd opgehaald, heeft de Stichting Horse Kalender te Joure opnieuw een project afgerond. De vierde kalender staat volledig in het teken van de Friese cultuur. Twaalf prachtige Friese dekhengsten zijn afgelopen jaar vastgelegd in de Friese Elfsteden door fotografe Laura Dijkslag uit Heerde voor een verjaardagskalender. Nane 492, Boet 516, Wytse 462, Matthys 504, Markus 491, Herre 524, Alger 522, Gosse 526, Hildwin 528, Waander 512, Jehannes 484, Reinder 452, Aan 416 en Bartele 472 sieren deze kalender. Het is hartverwarmend hoeveel mensen er weer belangeloos hebben meegewerkt om dit project te doen slagen.

Aanleiding voor dit project was het overlijden van oud Broekster Marga de Wolff aan longkanker begin 2019. Zij was vol levenslust maar mocht maar 37 jaar worden. Vlak na het overlijden van Marga moest haar goede vriendin Sabien Zwaga zelf de strijd aangaan tegen uitgezaaide borstkanker. Ook zus Marjon Zwaga kreeg te maken met een zeldzame vorm van borstkanker. Gelukkig mochten zij overleven maar voelden zij de drang om iets te doen tegen deze verschrikkelijke ziekte ter nagedachtenis aan Marga. Samen met Louwrens Mellema, de levenspartner van Marga, en fotografe Laura Dijkslag hebben ze dit project gerealiseerd.

Kalenderpresentatie in Franeker

Op zaterdag 7 oktober a.s. wordt de nieuwe kalender in Franeker gepresenteerd aan de Commissaris van de Koning drs. Arno Brok. Uiteraard zijn hier Friese paarden bij aanwezig. Inmiddels vinden de kalenders al gretig aftrek en worden ze niet alleen binnen Nederland verstuurd maar ook naar bijvoorbeeld Duitsland, Canada en Zuid Afrika. De kalender wordt opgedragen aan Louise Hompe, oud inspecteur van het KFPS.

De volledige opbrengst gaat weer naar kankeronderzoek, dit jaar via de Maarten van der Weijden Foundation. Maarten van der Weijden heeft afgelopen juni de Elfsteden triatlon voltooid en ondersteunt het project. Hij is ook te vinden tussen twee krachtige Friese paarden op de kalender. De Stichting hoopt op een goede opbrengst! Meer informatie over de kalenders is te vinden op de website www.friesianhorsekalender.nl.