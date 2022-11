Opnieuw een punt voor Jong L.S.C. 1890

Het beste voetbal

Die doelpunten vielen dus in de tweede helft, terwijl de eerste veruit het beste voetbal te zien gaf. Dat resulteerde in kansjes aan beide zijden en twee hele grote voor Jong LSC 1890. Bij de eerste stond de paal Sneker succes in de weg en bij de tweede belandde de bal vanuit Sneker perpectief net naast de verkeerde kant van dezelfde paal.



Hulp

Niet lang na de wisseling van speelhelft kwam er echter een einde aan de doelpuntendroogte en wel door toedoen van centrale verdediger Bradley Steensma. De vreugde aan Sneker kant was echter van korte duur, want amper twee minuten later bracht Jorrit Sjoerd Tolsma de geel-zwarte brigade al weer langszij. Die brigade zou in het vervolg van het duel nog één keer van zich doen spreken en wel bij een vrije trap. waarbij Jong LSC 1890 hulp van de lat kreeg en het deze keer dus de Snekers waren die niet mochten klagen.



​Met acht uit acht neemt Jong LSC 1890 nu in de vijfde klasse A de negende plek in. Of er komende zaterdag punten bij komen, zal echter zeer lastig worden want dan neemt de formatie van trainer Carlo Serra het in Elahuizen, Oudega en Kolderwolde op tegen koploper De Wâlde.

Jong LSC 1890 - Arum 1-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Bradley Steensma (47.), 1-1 Jorrits Sjoerd Tolsma (49.)

Scheidsrechter: R. Dijkstra

Gele kaart: Trisstan Bron, Chris Haitjema (Jong LSC 1890), Wessel Kroeger (Arum)

Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar; Ian Runia (Yarmo de Bakker), Bradley Steensma (Colin Toebak), Tristan Bron (Simon Stroo), Sergey van den Bosch, Erik van der Wei, Patrick Haitjema, Chris Haitjema, Jens Knoop ( T. Groninger) , Jan Wiebe Groningen en Benemedou Dembele (Fabio da Silva Koeman)

Bron: https://pengel.weebly.com/