Opnieuw drie punten voor Waterpoort Boys

SNEEK - Nadat vorige week de eerste zwaluw op het Schuttersveld neerstreek, heeft Waterpoort Boys ook het treffen met middenmoter SC Franeker met 2-1 in zijn voordeel beslecht. Nadat de Snekers voor rust door treffers van Dennis Niemarkt en Lars van Dijk een voorschot op de overwinning namen, werd het aan het eind toch nog even een kwestie van billen knijpen, maar uiteindelijk trok de ploeg van trainer Sido Postma de zege over de finishlijn.

Net na de startlijn kwam Waterpoort Boys overigens al op voorsprong, toen Dennis Niemarkt optimaal profiteerde van een misverstand en een glijpartij van doelman Dennis Zijlstra. Daarmee bezorgde de spits zijn ploeg een droomstart, maar die leek even later teniet te worden gedaan, toen Marco de Groot een kans uit de buitencategorie kreeg. Waterpoort Boys-doelman Stefan Rijpkema hield echter met een redding de gelijkmaker van het bord, waarna De Groot andermaal een behoorlijke mogelijkheid kreeg.

Kort daarop leek het gespikkelde monster bij een voorzet van Sander Hoekstra door de Snekers in eigen doel te worden gewerkt, maar tot opluchting van het legioen achter glas belandde de bal niet tussen de palen. Dat laatste gebeurde in de slotfase aan de andere kant wel en met succes, toen de defensie van de bezoekers opnieuw steken liet vallen en Lars van Dijk zijn handtekening onder de tweede Sneker treffer zette. Met die goal accentueerde de rechterspits de sterke eerste helft die men met een grotere voorsprong had kunnen afsluiten.

Met de Sneker voorsprong was het beeld van de tweede helft voorspelbaar en die voorspelling kwam ook uit. De gasten zochten nadrukkelijk de aanval en dat leverde naast een aantal hectische situaties ook een tegentreffer op. Die goal kreeg echter niet de vereiste goedkeuring en niet veel later stak bij een inzet van Edwin Hiemstra niet de vlag, maar het aluminium de Snekers de helpende hand toe., iets wat later op de middag bij een vrije trap van Rob Postma nog een keer gebeurde.

Datzelfde materiaal stond daarvoor toen Romano Pasveer hard uithaalde, de definitieve beslissing in de weg en die beslissing kwam ook niet tot stand toen Dennis Niemarkt vlak voor doelman Zijlstra opdook. Daardoor bleef het spannend en die spanning leek nog groter te worden, toen Stefan Rijpkema zeven minuten voor tijd onder de bal door ging en Gerlof Dijkstra met een kopbal de aansluiting tot stand bracht. Leek, want Waterpoort Boys maakte de wedstrijd in de resterende speeltijd zoals dat in jargontaal heet, dood en kon derhalve na dik 92 minuten opnieuw drie punten toevoegen.

Waterpoort Boys - SC Franeker 2-1 (2-0)

​Doelpunten: 1-0 Dennis Niemarkt (1.), 2-0 Lars van Dijk (39.), 2-1 Gerlof Dijkstra (83.)

Scheidsrechter: F. Verdijck

Gele kaarten: Kevin Kedde (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Robert Minks, Stefan Kroon, Mirza Mustedanagic, Andy de Vries, Tim van der Werf, Romano Pasveer, Brian Visser (72. Marcel van der Meulen), Dennis Niemarkt en Lars van Dijk (68. Ron Huitema)

Bron: https://pengel.weebly.com/