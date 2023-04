Opnieuw danssucces voor Ohana Dance Studios uit Sneek

ASSEN - Op Paasmaandag waren de dansers van Ohana Dance Studios uit Sneek present bij de Soneo Dance Challenge in Assen. "Een fantastische dag", volgens de Sneker dansers, want naast de Dance Crews ‘Amethyst’ en ‘Ruby Rebels’ maakten ook twee duo's voor het eerst hun opwachting. En wat een succes, want het duo ‘Kyanite’, bestaande uit Rijkel van der Land en Isabella van der Knaap, ging meteen met de eerste prijs naar huis.

'Stargirls' schrijven geschiedenis

Het Afro Dance duo 'Stargirls' onder leiding van coach Jaïra Liew-On, bestaande uit Lindy de Vries en Cherly Gummels, mochten ‘s ochtends het spits afbijten. Met acht tegenstanders, hebben ze een mooie 5e plek weten te behalen. Deze twee meiden van 12 en 13 jaar vormen het eerste Afro Dance duo dat uit Sneek komt en meedoet aan een danscompetitie. Daarmee schrijven ze geschiedenis.





'Amethyst' tweede, 'Ruby Rebels' maken indruk

De Urban Dance Crew ‘Amethyst’ onder leiding van coach Joy Liew-On volgde in de categorie 10-14 jaar, de grootste categorie van de dag. Zo groot zelfs dat de wedstrijd in drieën was opgedeeld. ‘Amethyst’ trof in hun deel elf tegenstanders, waarvan zij er tien achter zich hebben kunnen laten. Dat leverde een prachtige 2e plak op.

Ook het Feminine Dance Team 'Ruby Rebels' onder leiding van coach Rijkel van der Land bond de strijd aan. Als enige 'ietwat vreemde eend in de bijt' tussen de Urban Dancers slaagden ze erin de jury ervan te overtuigen hoe gaaf Feminine Dance kan zijn: "Origineel concept, werk het nog beter uit!" luidde het jurycommentaar. Met deze originaliteit, mooie cijfers en een brok energie wisten ze in een sterke categorie de 5e plaats te behalen.



Eerste prijs voor duo 'Kyanite'

Maar het hoogtepunt voor de Snekers moest nog komen. Rijkel van der Land en Isabella van der Knaap waren nog niet uit gedanst, want samen vormden zij op deze dag nog het Feminine Dance duo 'Kyanite'. Met schitterende outfits, een spetterende dans en een chemie die er van afspatte wisten zij de titel binnen te slepen. De 1e plaats, en dat voor de allereerste keer.. Wauw!