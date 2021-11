Opnames Denkend aan Holland: André en Janny brengen ode aan de schaatselfstedentocht

SNEEK- Het is volgend jaar 25 jaar geleden dat de Elfstedentocht op de schaats plaatsvond. Daar willen André van Duin en Janny van der Heijden verandering in brengen. Van 12 november t/m 26 november vaart het duo daarom de Elfstedentochtroute, stempelen ze bij de originele stempelposten en gaan ze in gesprek met diverse helden van de spraakmakende tocht. Veertien dagen lang staat Friesland in het teken van de Elfstedentocht.