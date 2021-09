Opknapbeurt oudst bewoonde pand van Sneek

SNEEK- Het oudst bewoonde pand van Sneek is het pand Suupmarkt 10. Het is waarschijnlijk rond 1585 gebouwd, krijgt momenteel een opknapbeurt.

Niet alleen de ouderdom maakt het pand bijzonder. Wie goed naar de gevel kijkt, ziet de fraaie versieringen. De toogvormen rusten op stenen consoles die de vorm hebben van kinderhoofdjes.

Ook kende het pand enkele bekende bewoners. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden de dames Masselink, naar wie een straat is genoemd, in dit pand. Ze waren actief in het verzet tegen de Duitse bezetter.