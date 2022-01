Ophalen kerstbomen

“Deze week halen we de kerstbomen op. Bied de boom aan op de plaats waar je anders de container zet. Let op! We legen de gft-container deze week niet. Natuurlijk kun je de kerstboom ook inleveren bij een van onze milieustraten.

Mocht je geen gebruik willen maken van de ophaaldienst dan mag de boom ook in de gft-container. Knip of zaag de boom dan wel in stukjes. Het is niet de bedoeling dat je de boom in z'n geheel in de container stopt. Let er ook op dat er geen versiering meer op de boom zit (ook geen spuitsneeuw of glitters).

De gft-containers komen we legen in week 3

Benieuwd wanneer je container wordt geleegd in 2022? Kijk dan op www.sudwestfryslan.nl/afvalkalender "