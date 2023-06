Openstelling Martinikerk Sneek 2023

SNEEK- De Martinikerk in Sneek is dit jaar weer open voor bezichtiging. Na jaren van corona en anderhalf jaar verbouwing van het interieur kan de kerk haar deuren weer open zetten voor bezoekers. De openstelling is door de week op middagen. Dit jaar is er een expositie van schilderijen met een hedendaagse kijk op het thema van de Kruisweg.

Aan de Martinikerk is van eind 2021 tot april van dit jaar hard gewerkt om de het kerkgebouw geschikt te maken voor zijn nieuwe rol als centraal onderkomen van de protestantse gemeente in Sneek. Het doel was om de kerk multifunctioneler en duurzamer te maken. Zo is er aan de zuidoostkant een opvallende entree met ontmoetingsruimte gerealiseerd.

In het spoor van de werkzaamheden aan de kerk zijn ook andere dingen gebeurd die de kerk boeiender hebben gemaakt. Er zijn interessante doorkijkjes ontstaan, zerkenvloeren zijn in het zicht gekomen en monumentale onderdelen zijn gerehabiliteerd. De kerk is verrijkt met kerkelijke kunst en attributen uit de andere kerkgebouwen die aan hun oude bestemming zijn onttrokken.

Zoals gebruikelijk is er in de openstellingsperiode ook een expositie. Deze keer is dat een serie schilderijen die is gemaakt door een Limburgs kunstenaarscollectief rond Dick Evers. Hij verdiept zich al jaren in het fenomeen van de kruiswegstatie zoals die met name in de katholieke kerken al eeuwenlang onderdeel is van het decoratieschema. In samenwerking met Michele van Asperen en Jacques Spee heeft hij een hedendaagse interpretatie van de Kruisweg uitgewerkt in 15 schilderijen.

De openstelling van de kerk die wordt mogelijk gemaakt door der medewerking van zo’n 35 vrijwilligers begint op dinsdag 20 juni. De openstelling is van dinsdag tot en met zaterdag van twee tot half vijf. De openstelling eindig met de Open Monumentendag op 9 september. Tijdens de openstelling wordt ook het monumentale Schnitger-orgel bespeeld. De openstelling van de Martinikerk maakt ook de deelname aan Tsjerkepaad en Orgelpaad mogelijk.