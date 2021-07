Openstaande brug en een mooie Advendo anekdote

Theo de Haan, oud-Advendo-lid mijmerde, terwijl hij voor de brug stond te wachten, en mailde ons het volgende verhaaltje.

“Vanmiddag deze mooie momenten gezien. Voor de eerste keer ook in 69 jaar dat ik ook deze brug opengedraaid zag. We zijn er met Advendo wel eens stiekem met de bus van De Jong tours overheen gereden. Even snel zei de chauffeur Gerrit de Jong, omdat het eigenlijk niet mocht. Dit speelde zich af voor een opknapbeurt van de brug, die toen in een niet beste staat was, kan ik me nog herinneren. Was een iets gemakkelijker route dan over de Kerkhofslaan. Toen was de tunnel in de Bloemstraat nog geen tunnel, maar een overweg. Een flinke hobbel”, aldus Theo.