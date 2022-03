Openluchtspel in Blauwhuis over de legendarische 'Vinea Domini' zeilkampen

In 1959 namen de paters Augustijnen uit Witmarsum het initiatief ‘actieve vakanties voor Katholieke jongeren’ te organiseren. De keuze viel op Zeilvakanties, ze vonden domicilie achter de Hylkema boerderij aan de Blauhúster Puollen bij Greonterp. Deelnemers en instructeurs kwamen met name uit het katholieke zuiden, Brabant en Limburg. Tijdens de Vinea zeilkampen zijn veel relaties en vriendschappen voor het leven ontstaan. Ook het zogenaamde ‘boer zoekt vrouw’ effect was groot. Misschien was dat oorspronkelijk ook de bedoeling. Het ging hier immers bewust om vakanties voor gelijkgezinden.

De Blauwhuister gebroeders Bootsma leverden BM’ers, een populaire zeilboot naar ontwerp van kapper Hendrik Bulthuis uit Bergum. Met financiële steun fan de Middenstand kon er in 1960 een tweedehands houten barak gekocht worden als recreatie- en slaapverblijf. Als tegenprestatie leverde de Blauwhuister Middenstand eten, drinken en diensten zoals onderhoud van gebouwen en zeilboten. De jonge zeilers genoten met name van de unieke Friese wijdse omgeving waarin de kampen georganiseerd werden. Er was geen luxe, er werd geslapen op stapelbedden in zalen. In de beginjaren moest drinkwater in melkbussen aangevoerd worden.

Het Fries Nederlandse Iepenloftspul Vinea Domini is een tijdsbeeld uit de jaren ’60 – ’70. Het speelt zich ‘op locatie’ af rond de oude steiger, aan de rand van een It Fliet, een van de Blauhúster Puollen, waar de houten BM’ers aanmeerden.

De voorstellingen zijn op 24 en 30 juni en 1 en 2 juli. De kaartverkoop gaat via VanPlan.nl.