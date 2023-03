Openingsweekend Nieuwe tattoo en piercing shop in Sneek

SNEEK- Ruim 200 vierkante meter is de nieuwe tattoo en piercing shop Goons & Queens. De shop van Jasper Brunsman en zijn collega’s brengt top tattoo artiesten van over de hele wereld naar Sneek om te tatoeëren. Deze american style tattoo shop zorgt ervoor dat klanten snel terecht kunnen voor hun tattoo. Aanstaande weekend, 4 en 5 maart gaan de deuren aan de Peperstraat 9 in Sneek open.