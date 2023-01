Openingsfilm Golden Globe Sneker Filmwinter

SNEEK- De openingsfilm van de Sneker Filmwinter, The Fabelmans, heeft een Golden Globe gewonnen. De film, die op zaterdagavond nog eens herhaald wordt, is erg populair bij de festivalbezoekers. Maar eigenlijk geldt dat voor het hele programma, want de kaartverkoop loopt als een tierelier; er zijn nu al meer kaarten verkocht dan ooit in de elfjarige geschiedenis van dit fijne filmfestival.