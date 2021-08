Openingsavond Zomerkermis Sneek druk bezocht

SNEEK- Zelfs de naam 'Sneekweekkermis' is dit jaar niet passend nu voor de tweede keer op rij de Sneekweek door de coronamaatregelen geen doorgang kan vinden.

De kermisexploitanten die nu onder de naam Zomerkermis op het Martiniplein van Sneek staan hadden gisteravond niet te klagen over belangstelling. Het was gisteren overdag ook al heel druk in de stad.

Sneeker Zeil Olympiade

Vandaag start op het Sneekermeer het alternatief voor de Sneekweekwedstrijden. Onder de naam 'Sneeker Zeil Olympiade' wordt een begin gemaakt met de wedstrijden die tot en met maandag 9 augustus duren. De organisatie is in handen van de Koninklijke Watersport Vereniging Sneek.