Opening Wintergames Cool Súdwest

KOUDUM- Cool Súdwest is een nieuw project in Súdwest-Fryslân voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Het motto is: Alle jongeren gezond! De gemeente wil het middelengebruik sterk verminderen en daarmee zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien. In IJsland wordt er al heel lang gewerkt aan de gezondheid van jongeren. Samen met jongeren en hun ouders. Omdat het in IJsland zo goed gaat heeft de gemeente hun aanpak als voorbeeld gebruikt. Wat vinden de jongeren leuk om te doen en waar zit hun talent?

De kinderen van klas één van het Bogerman Koudum stonden buiten al warm te trappelen. Ze hadden er zin in! De aftrap van Cool Súdwest van Stichting Sociaal Collectief werd donderdag 2 december officieel geopend door wethouder Mark de Man.

Actief bezig!

Buiten op het schoolplein werd een sportmiddag georganiseerd voor de kinderen van het Bogerman. Het klimtoestel op het schoolplein werd volop gebruikt met diverse sport oefeningen. Andries Zijlstra van Outdoor34, had vol enthousiasme parcours klaargelegd voor de kinderen. De kinderen werden verdeeld in tweetallen, zodat ze elkaar konden helpen. Wethouder Mark de Man sportte fanatiek mee met de kinderen.

Sportieve conciërge

Cool Súdwest hoopt de kinderen te stimuleren om meer te gaan sporten na schooltijd. Iedere donderdagmiddag wordt een sportmiddag georganiseerd rond 14:00, zodat iedereen die uit school komt kan aansluiten bij de groep. Conciërge Ulbe Postma doet vol enthousiasme mee met de kinderen. Ulbe: “Het is erg leuk dat de kinderen deze mogelijkheid krijgen om spelenderwijs samen te kunnen sporten.”

Zinvolle vrijetijdsbesteding

Cool Súdwest vindt het belangrijk dat de school een vindplek blijft voor de kinderen om actief te blijven, voor een zinsvolle vrijetijdsbesteding. Deze winter is er weer een breed aanbod aan activiteiten opgezet door Cool Súdwest samen met lokale aanbieders. Wijkvoetbal, kickboksen, lasergame en Kerstbingo zijn slechts een paar voorbeelden. Jongeren uit Súdwest-Fryslân zijn uitgenodigd om mee te doen. De planning van Cool Súdwest is te vinden op het Instagram kanaal @cool_sudwest. Meer informatie is te vinden via de site van de gemeente Súdwest-Fryslân of via de site van Stichting Sociaal Collectief.

Foto's: Marije de Ruiter en Martine Sikma