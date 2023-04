Opening Watersportseizoen Heeg 2023

Een gezellig en bruisend evenement waar veel te beleven is op en rond De Syl, in de Harinxmastrjitte en Koaldyk in Heeg. Zo is er weer de hele middag de oude bekende gezellig braderie met een muzikaal tintje verzorgt door De Heegemer Dekdweilers. Ook is er weer de bakwedstrijd Heel Heech Bakt voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar.

Nieuw dit jaar is een draaimolen voor de kinderen, foodtrucks, gratis rondvaarten in en om Heeg, demonstraties van E-foilen een (demonstratie)optreden van streetdance. Als afsluiting is er live-muziek van Mario Kramer. Kortom genoeg te beleven.

Natuurlijk zal ook dit jaar de Kornelis Ykes II, de enige palingaak in de wereld, weer een prominente plek krijgen. Het is mogelijk om de palingaak te bezichtigen.

In Heeg is voldoende gratis parkeergelegenheid