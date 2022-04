Opening Watersportseizoen Heeg 2022

Een gezellig en bruisend evenement, met muzikale bijdragen. Dit jaar zal de Kornelis Ykes II, de enige palingaak in de wereld, een prominente rol krijgen. Maar er is veel meer: Er zijn muzikale bijdragen van bijvoorbeeld een matrozenkoor. Men kan gratis een rondvaart maken door Heeg. Het is mogelijkheid om de palingaak te bezichtigen of zelfs om er een rondvaart mee te maken, als de weersomstandigheden goed zijn.

Er is een braderie in het feestelijk versierde centrum van Heeg. Ook wordt ‘Heel Heeg bakt’ weer georganiseerd. Een wedstrijd voor de jeugd tussen de 4 en 16 jaar. Hun baksels zijn vanaf 14.30 uur te bewonderen bij It Heechhus. Daarnaast worden er bij It Heechhus diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd.

In de middag vindt er een spectaculaire flyboard-demonstratie plaats door H2O Events op De Syl.

Vanaf 17.00 uur live-muziek van Kevin en André op De Syl ter afsluiting van de opening watersportseizoen Heeg.

Aansluitend (v.a. 20.40 uur) kunnen de feestelijkheden voortgezet worden bij Eterij De Notaris Heeg met het muziekspektakel Freonen Fan Heech; Back to the 80’s.

In Heeg is voldoende gratis parkeergelegenheid