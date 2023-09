Opening tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld, films en verhalen’

De bouw van de Afsluitdijk heeft een immense invloed gehad op het leven op en rondom de voormalige Zuiderzee. De tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’ is een rondreizende audiovisuele beleving, die bezoekers aan de hand van authentiek filmmateriaal meeneemt op een reis door het in de 20ste eeuw compleet veranderde Zuiderzeegebied, in al zijn facetten.