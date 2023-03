Opening tentoonstelling ‘Waterwerk in Fryslân’

LEEUWARDEN- In het Scoutingmuseum Fryslân in Leeuwarden is zaterdag 1 april om 14.00 uur de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Waterwerk in Fryslân’. De eerste waterscoutinggroep van Fryslan werd bijna 90 jaar geleden opgericht (Greate Pier in Sneek) en sindsdien heeft deze tak binnen scouting een rijke geschiedenis opgebouwd. De tentoonstelling vertelt de meest bijzondere verhalen over de Friese waterscoutinggroepen.

Bezoekers leren onder andere over het ontstaan van waterscouting, over de Friese waterscoutinggroepen in Leeuwarden, Sneek, Drachten, Harlingen en Peperga en de trofeeën die enkele (voormalige) scoutingvaartuigen in de wacht sleepten tijdens de Sneekweek.

Verder vertelt de tentoonstelling over wat waterscouts zoal beleven, wat de functie is van een Admiraliteit en hoe de veiligheid op en rondom het water gewaarborgd wordt. Bezoekers zijn na hun bezoek een allerlei interessante weetjes rijker, onder andere over bekende Nederlanders die bij een waterscoutinggroep hebben gezeten.

De enthousiaste conservators hebben door de jaren heen een mooie collectie verzameld met zelfs unieke stukken. Daarnaast zijn er enkele bijzondere spullen gedoneerd aan het museum. Veel objecten zijn te zien tijdens de tentoonstelling. Scoutingmuseum Fryslân is van 1 april tot en met 7 oktober elke zaterdag open van 14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.scoutingmuseumfryslan.frl.