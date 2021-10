SNEEK - Na maanden klussen en brouwen door vrijwilligers, is de Stadsbrouwerij Sneek eindelijk open! Met bier. Met plezier! Voor het goede doel. Bier met een verhaal. Zo laat dit initiatief zich het beste verwoorden. Gestart in 2018 dankzij ambassadeurs van het eerste uur (zie https://www.omropfryslan.nl/category/trefwoorden/t-waterpoartsje) en uitgegroeid tot kraamkamer. Doel? De maatschappelijke betrokkenheid en vooral ook plezier in Sneek bevorderen. Een beweging. Non-profit. Van Snekers, voor Snekers, door Snekers.

Het heeft even geduurd, maar de kraamkamer van bier én ‘un goëd gefoël’ is nu dan echt open. De opening was gespreid over 3 donderdag avonden. De eerste donderdagavond (23 september) was voor alle cetificaathouders en de tweede en derde donderdag (30 september 7 oktober) waren voor alle stadhouders.

Tijdens de openingsavonden werden er spellen gespeeld, rondleidingen georganiseerd en het eerste officiële biertje getapt.

Video Opening Stadsbrouwerij Sneek