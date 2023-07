Opening Sneekweek met Vlootschouw Sneek

SNEEK-De 86e Sneekweek opent op vrijdagavond 4 augustus met de Vlootschouw Sneek. Duizenden mensen langs de kant bekijken jaarlijks de presentatie van de deelnemende zeilklassen die meevaren aan de Sneekweek zeilwedstrijden. Het voorprogramma start om 19.00 uur met spetterende watersportdemonstraties en swingende muziek van de band Groove Department. Groove Department is een energieke en spetterende top-100 coverband ontstaan uit vriendengroep van negen muzikanten, met een aantal oud-Snekers. Ze treden op in binnen-en buitenland. Zo vierden ze onlangs hun 15-jarig jubileum op de Caraïben, met optredens op Aruba, Curacao en Bonaire. Met daverend enthousiasme brengt deze band funky versies van recente hits en de classics van weleer. Het is onmogelijk om stil te blijven staan, want één ding is zeker: You’ve got to groove with Groove Department!

Gastschepen

Tijdens de vlootschouw varen ook altijd een aantal gastschepen mee. Natuurlijk de Boot van het jaar Ald Fryslan, de boeier Catharina met de nieuwe panschipper zal vervoeren door de grachten van Sneek, de brandweerboot, beurtschip de Johanna Jacoba.

Boot van het Jaar

Beurtschip De Ald Fryslan vaart dit jaar mee als Boot van het jaar 2023. De Ald Fryslan verzorgt al 10 jaar rondvaarten door de grachten van Sneek. Tijdens deze rondvaarten krijgen de gasten aan boord uitleg over Sneek en de historie van Sneek. Vele duizenden passagiers hebben zo Sneek vanaf het water ontdekt. Beurtschip De Ald Fryslan is een fantastische toevoeging op het toeristisch informatief aanbod in Sneek en dat is voor het bestuur van Sneek Promotion de reden geweest tot de eervolle benoeming van ‘Boot van het Jaar 2023’. Op vrijdagmiddag 4 augustus ligt de boot van het jaar in De Kolk ter bezichtiging voor publiek. Natuurlijk vaart de Ald Fryslan mee in de Vlootschouw Sneek onder de titel ‘Boot van het Jaar 2023’.

Bogerman Young Solar team 2023

Het Bogerman Young Solar team 2023 zal een korte demonstratie verzorgen in het voorprogramma van de vlootschouw en ook meevaren met de vloot. Tijdens het afgelopen schooljaar werken een aantal leerlingen van het technasium een aantal maanden bezig aan dit project. Ze bouwen hun eigen solarboot en voeren deze zomer diverse races in wedstrijdverband. Ze laten hun skills ook zien tijdens het voorprogramma van de Vlootschouw Sneek. De studenten van de Bogerman komen zelf toelichten hoe hun dit is vergaan.

Vikingschip

Nog meer watersporteducatie in de vloot met de presentatie van het nieuwe Vikingschip. Studenten van Firdes (voorheen ROC Friese Poort Sneek) werkten een aantal jaar aan de bouw van een Vikingschip, die onlangs is te water gelaten. Dit prachtige schip is een replica van de Skuldelev 5. De boot is 14 meter lang en is gebouwd door studenten. Het hoe en het waarom van dit bijzondere Vikingschip wordt vrijdagavond 4 augustus toegelicht.

Brandweerboot

De brandweerboot kwam onlangs weer in actie tijdens de Elfstedentriatlon van Maarten van der Weijden. Op vrijdagavond 4 augustus komt de brandweerboot weer in actie in de Vlootschouw.



SEFFF

De SEFFF staat voor de Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farren yn Fryslân. De stichting is opgericht als onderdeel van het Friese Merenproject met als speerpunten: promotie, voorlichting, kennisontwikkeling, onderwijs en ontwikkeling van fossielvrije vaarroutes. Zij promoten het fossielvrij varen op diverse manieren. Voor de Vlootschouw Sneek stellen ze een aantal elektrische sloepen ter beschikking die de sleepjes van deelnemende zeilklassen voorttrekken gedurende de Vlootschouw. Met alle partijen wordt gewerkt om steeds meer tot een duurzame Sneekweek te komen.

Podium watersportactiviteiten

Ook dit jaar kunnen we weer een nieuwe wedstrijd zeilklasse presenteren: de Hansa.

De Hansa heeft begin juli het kampioenschap op het Sneekermeer heeft gezeild. Voor volgend jaar staat zelfs een Europees Kampioenschap van de Hansa op het programma van de KWS. De Vlootschouwcommissie is altijd op zoek naar aanvullingen in de vloot. Ook leuke en interessante andere watersportactiviteiten, zoals b.v. suppen, roeien e.d. wordt graag onder de aandacht gebracht van het publiek. De Vlootschouw Sneek is hier een goed podium voor.

Slotact

Gezien de veranderende milieu regelgeving en de wet Natuurbescherming heeft de Vlootschouwcommissie het vuurwerk vorig jaar moeten vervangen door een lasershow. Ook een dergelijke show moet voldoen aan milieu eisen in de vorm van een verplichtte ecologische toets. Hieruit is naar voren gekomen dat de lasers laag afgesteld moeten worden om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Ondanks de spectaculaire show vorig jaar, is vastgesteld dat de show maar voor een beperkt deel van de toeschouwers zichtbaar is en dus in de Kolk niet geheel tot zijn recht komt. Na uitvoerige evaluatie en creatief denken heeft de Vlootschouwcommissie dit jaar het plan, om naast een nog steeds spetterend programma in de Kolk & de grachten, in te zetten op een upgrade van de Vlootschouw zelf. Er worden extra theateracts aan de parade van boten toegevoegd. Zo kan niet alleen het publiek in de Kolk maar ook al het publiek langs de grachten van deze verlichtte theateracts genieten. De Vlootschouw begint om 21.45 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. “Wij zien uit naar deze aangepaste opzet en hopen dat het publiek ons enthousiasme deelt” aldus Dirk van der Zee, voorzitter Vlootschouw.

Volledig Sneekweek programma

Voor een volledig programma van alle activiteiten en festiviteiten rondom de Sneekweek, de Opening Sneekweek, Vlootschouw Sneek, Sneekweek zeilwedstrijden en alle (muziek) festiviteiten in Sneekweek verwijzen we naar de zeer goed mobiel toegankelijk site www.sneekweekfeest.nl, waar het programma, artiesten, locaties, timetable makkelijk te vinden is. Ook te volgen via Facebook en Instagram. Ook zal er dit jaar weer een filmploeg op pad gaan die dagelijks filmverslag doet van de activiteiten in de Sneekweek.

Programma 4 augustus 2023

14.00–16.00 uur Bezichtiging Boot van het Jaar voor publiek bij de Waterpoort

en de Waterpoort geopend voor publiek

19.00 uur voorprogramma Vlootschouw Sneek met live muziek van

Groove Department & diverse watersportdemonstraties

21.15 uur Officiële handelingen voorafgaand aan Vlootschouw,

zoals de huldiging van de Boot van het Jaar en presentatie

van de panschipper

21.45 uur Start Vlootschouw Sneek

ong. 22.15/22.30 Slotact